НАТО приостановило сотрудничество с РФ, но поддерживает с ней политический диалог - генсек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генсек сказал на пресс-конференции после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором он присутствовал.

"Мы не хотели бы иметь конфронтацию с Россией. Мы работали над тем, чтобы наши отношения с Россией были конструктивными, но проблема в том, что наши конструктивные отношения с Россией должны базироваться на фундаментальных ценностях, скажем, на уважении и нерушимости границ соседних стран. И, конечно, это является обязательным условием, но этого нет в отношении России к Украине, в частности, РФ нарушила границы, нарушила территориальную целостность Украины", - сказал генеральный секретарь НАТО.

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По его словам, западные страны и РФ не находятся «в ситуации холодной войны».

«Но мы также и не имеем того стратегического партнерства, которое мы пытались построить с Россией после холодной войны, и НАТО решило приостановить практическое сотрудничество с Российской Федерацией, но держать каналы политического диалога и политического взаимодействия открытыми, поскольку считаем это очень важным сегодня, чтобы политический диалог продолжался, и мы могли и в дальнейшем реализовать Минские соглашения, которые являются единственным путем к продолжительному мирному урегулированию ситуации в Украине", - подчеркнул Столтенберг.