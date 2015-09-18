Боевикам выдали "молитвословы православных воинов", которые разрешают убийство (фото)

Об єтом сообщают активисті "Обороны Мариуполя" на своей странице в Facebook.

"Как сообщает наш источник, в рядах незаконных военизированных формирований террористической «ДНР» царит паника и упаднические настроения, многие считают, что Россия их «слила». С целью поднятия боевого духа боевиков по команде российских кураторов им выдали так называемый «Молитослов православного воина» издательства Московской патриархии русской православной церкви. На первый взгляд, совершенно безобидное издание, но даже в нем представители российских спецслужб заложили элемент зомбирования, цель которого заставить человека преступить моральные принципы христианства и оправдать братоубийственную войну", - сообщают активисты.

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Как известно, 6-я заповедь Десяти основных законов данных Моисею самим Богом гласит: «Не убий».

"Этой заповедью Господь Бог запрещает отнятие жизни — у других людей или у самого себя. Жизнь есть величайший дар Божий, и только Бог назначает пределы земной жизни человека. Другого толкования Закона Божьего просто не существует!", - пишут активисты.

В «Молитослове православного воина», судя по фото, эта же заповедь имеет совершенно иную трактовку и смысл.

"Но против шестой заповеди не грешит тот, кто убивает неприятеля на справедливой войне, когда защищает веру и Отечество наше. Такую войну благословляет Сам Бог, именуемый «Господом Сил (воинств)». Военная служба есть прямое исполнение заповеди Господней: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих", - говорится в "молитвослове".