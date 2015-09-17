Главарь "ДНР" Захарченко заявил, что Порошенко признал его полномочия
20:34, 17 сентября 2015Политика
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Главарь так называемой самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил, что президент Украины признал его властные полномочия.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Обратите внимание, как украинское правительство внесло меня в список санкций - глава "Донецкой народной республики". То есть Петр Порошенко, внося меня в список санкций, признал, что я глава», - заявил Захарченко.
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Как сообщал УНИАН, боевик Захарченко попал в украинский санкционный список вместе с Сергеем Нарышкиным, Дмитрием Киселевым и Рамзаном Кадыровым и другими лицами, которые способствовали аннексии Крыма и конфликту на Донбассе.
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