Соболева вызвали на допрос в Генпрокуратуру
11:51, 18 сентября 2015Политика
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Главу комитета Верховной Рады по борьбе с коррупцией Егора Соболева вызвали на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля.
Егор Соболев / sumynews.tv
Об этом он написал на свои странице в Facebook.
Я получил повестку на допрос в Генпрокуратуру.Старший следователь по особо важным делам А.А.Марков пишет, что "в качестве...Posted by Егор Соболев on 17 сентября 2015 г.
По его словам, появиться он должен был в 10:00.
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"В 10:00 заседает Верховная Рада, где я работаю. Поэтому сообщил Маркову (следователь - УНИАН) о готовности прийти в ГПУ в это же время в понедельник, когда голосований не будет", - написал он.
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