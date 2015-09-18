Соболева вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Об этом он написал на свои странице в Facebook.

Я получил повестку на допрос в Генпрокуратуру.Старший следователь по особо важным делам А.А.Марков пишет, что "в качестве... Posted by Егор Соболев on 17 сентября 2015 г.

По его словам, появиться он должен был в 10:00.

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"В 10:00 заседает Верховная Рада, где я работаю. Поэтому сообщил Маркову (следователь - УНИАН) о готовности прийти в ГПУ в это же время в понедельник, когда голосований не будет", - написал он.