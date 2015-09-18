Рада заслушает отчеты о стрельбе на Закарпатье и об обоснованности тарифов на ЖКУ (прямая трансляция)
10:08, 18 сентября 2015Политика
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Верховная Рада планирует рассмотреть отчет временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств стрельби в Закарпатской области.
Рада заслушает отчет по обоснованности тарифов ЖКУ / УНИАН
Также Рада планирует заслушать отчет рабочей группы по рассмотрению вопроса обоснованности повышения цен и тарифов на энергоносители и коммунальные услуги.
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Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотрение законопроектов, касающихся государственных наград Украины.
Кроме того, Рада планирует принять решение по обсуждаемым вопросам - обращение Верховной Рады в международные организации по поводу намерений проведения незаконных выборов в отдельных районах Донбасса боевиками и изменений в законодательство о правилах парковки, остановки, стоянки транспортных средств.
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