Рада заслушает отчеты о стрельбе на Закарпатье и об обоснованности тарифов на ЖКУ (прямая трансляция)

10:08, 18 сентября 2015
Политика
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Верховная Рада планирует рассмотреть отчет временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств стрельби в Закарпатской области.

Рада / УНИАН

Также Рада планирует заслушать отчет рабочей группы по рассмотрению вопроса обоснованности повышения цен и тарифов на энергоносители и коммунальные услуги.

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Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотрение законопроектов, касающихся государственных наград Украины.

Кроме того, Рада планирует принять решение по обсуждаемым вопросам - обращение Верховной Рады в международные организации по поводу намерений проведения незаконных выборов в отдельных районах Донбасса боевиками и изменений в законодательство о правилах парковки, остановки, стоянки транспортных средств.

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