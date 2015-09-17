Мосийчук заявил, что сейчас его намерены обвинить в якобы получении неправомерной выгоды

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Сейчас мне будут предъявлять подозрение по делу вроде бы получении мной неправомерной выгоды. Но это лишь одна статья, по которой меня обвиняют. Остальные шесть статей, по которым мне предъявляют обвинения, - это дела по противодействию ментам и судам в деле освобождения мной политзаключенных", - написал Мосийчук.

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При этом он отметил, что обвинение в получении неправомерной выгоды было сфабриковано для прикрытия истинных мотивов политической расправы над ним.

"Более того - это решение было принято Верховной Радой с нарушением регламента и порядка. Это обычное ложное судилище", - считает нардеп.