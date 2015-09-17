Мосийчук заявил о мести со стороны Шокина и Порошенко за его обвинения в краже документов по делу Гонгадзе

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук называет местью генерального прокурора Виктора Шокина все обвинения против него, которые были обнародованы сегодня в Верховной Раде.

Об этом он заявил журналистам в парламенте, передает корреспондент УНИАН.

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«Это произошло после того, как я вчера заявил в телеэфире о том, что Шокин непосредственно виновен в похищении материалов дела покойного Георгия Гонгадзе, в фальсификации этого дела. Более того, у нас появились доказательства, и фракция их обнародует, о том, как Шокин фальсифицировал не одно дело. Поэтому - это месть Шокина и Порошенко», - сказал Мосийчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Мосийчука.

Перед этим в сессионном зале генеральный прокурор Виктор Шокин передал председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману соответствующее представление.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения определенных вопросов за деньги.

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Перед тем как продемонстрировать видео, Шокин отметил, что Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений одним из народных депутатов Украины. Он отметил, что в ходе расследования были проведены следственно-розыскные действия и собраны доказательства, подтверждающие вину депутата.

Сам Мосийчук эти обвинения отвергает и заявляет, что видео было смонтировано.