Скандальный судья Чернушенко оказался офицером ФСБ – "Информационное сопротивление"

Как сообщает группа "Информационное сопротивление" со ссылкой на российские источники, Чернушенко после окончания Одесского государственного университета в 1977 году совершил карьеру в КГБ СССР.

"В 1980 году он был завербован "органами" и стал офицером запаса КГБ. Возможно, благодаря именно этому в том же 80-м году судью с трехлетним стажем работы назначают заместителем председателя Одесского областного суда. На этой должности он работает аж до 2001 года. Тем временем он растет на службе в КГБ. Согласно приказу председателя КГБ СССР № 553 от 29.12.1983 года, ему присваивают звание "старший лейтенант", а уже 31.12.1988 года приказом №0792 ему присвоено звание "капитан". С распадом Союза КГБ передает Антона Чернушенко на связь ФСБ", - говорится в сообщении.

Как известно, на данный момент Генеральная прокуратура Украины поручила Службе безопасности Украины разыскать Чернушенко, исчезнувшего из Украины сразу же после снятия с него неприкосновенности депутатами Верховной Рады Украины.

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"Мы опять имеем "нестыковочку" с российскими законами. У нас Чернушенко беглец от правосудия, у них - офицер ФСБ (судя по выслуге - старший офицер) прибывший в пункт постоянной дислокации для дальнейшего прохождения службы. А соответственно для получения и выполнения новых важных поручений. В тренде нынешней российско-украинской "дружбы", не сложно догадаться какими они будут. Равно как и не стоит гадать на кофейной гуще, выдадут беглеца или нет украинскому правосудию", - отмечают в "Информационном сопротивлении".

Как сообщал УНИАН, 24 июня Генпрокуратура сообщила председателю Апелляционного суда Киева Чернушенко о подозрении в совершении тяжких уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 376-1 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса ("незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда"; "вынесение судьей заведомо неправосудных судебных решений"). 30 июня Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Антона Чернушенко.

10 июля Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) отстранила Чернушенко от должности судьи Апелляционного суда Киева.