Скандального судью Чернушенко отстранили от должности

Об этом сообщается на сайте ВККС. В частности, как отмечается в сообщении, Комиссия рассмотрела вопрос об отстранении/продлении срока отстранения судей от должностей.

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"На совместном заседании дисциплинарной и квалификационной палат Высшей квалификационной комиссии судей Украины, состоявшемся 10 июля 2015 года, на основании ходатайств генерального прокурора Украины было принято решение отстранить от занимаемой должности 3 судей и продлить срок отстранения от занимаемой должности 1 судьи", - отмечается в сообщении.

Так, в связи с привлечением к уголовной ответственности отстранен сроком на 2 месяца Антон Чернушенко от должности судьи Апелляционного суда города Киева.

Также в связи с привлечением к уголовной ответственности отстранены на 2 месяца: Земфира Асанова от должности судьи Южного городского суда Одесской области; Андрей Лупенко от должности судьи Суворовского районного суда Одессы.

В отношении судьи Бабушкинского районного суда Днепропетровска Николая Решетника Комиссия приняла решение о продлении срока отстранения от должности судьи сроком на 1 месяц.

Рассмотрение вопроса об отстранении Ирины Таранковой, судьи Комсомольского городского суда Полтавской области, Комиссия отложила.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Генпрокуратура сообщила председателю Апелляционного суда Киева Чернушенко о подозрении в совершении тяжких уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 376-1 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса ("незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда"; "вынесение судьей заведомо неправосудных судебных решений"). 30 июня Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Антона Чернушенко.