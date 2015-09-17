Яценюк и члены правительства прибыли в сессионный зал Верховной Рады
10:47, 17 сентября 2015Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и члены правительства прибыли в сессионный зал Верховной Рады.
Фотоиллюстрация / chernivtsi.ws
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время Яценюк выступает перед депутатами, призывая принять законопроекты, которые касаются реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его частичного списания.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня рассмотрит изменения в бюджет на 2015 год относительно повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы.
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