Яценюк и члены правительства прибыли в сессионный зал Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время Яценюк выступает перед депутатами, призывая принять законопроекты, которые касаются реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его частичного списания.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня рассмотрит изменения в бюджет на 2015 год относительно повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы.