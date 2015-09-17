Рада рассмотрит повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты (прямая трансляция)

Также парламент рассмотрит пакет законопроектов по реструктуризации государственного и гарантированного государством внешнего долга.

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В пакет входят 4 законопроекта, касающиеся изменений в Бюджетный кодекс, в закон "О ценных бумагах и фондовом рынке" относительно государственных деривативов, изменений в Налоговый кодекс и проект постановления об обеспечении финансовой стабилизации в рамках выполнения программы Международного валютного фонда.

Кроме того, ВР планирует определиться с кандидатурами в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и по кандидатурам в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие должностей членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также парламент рассмотрит ряд законопроектов, касающихся борьбы с коррупцией.

Также предполагается рассмотрение изменений в бюджет относительно обеспечения функционирования Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроекта во втором чтении, касающегося противодействия политической коррупции, то есть введения финансирования политических партий из бюджета и контроля за средствами партий во время избирательных кампаний.