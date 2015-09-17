Гройсман призвал жестко отреагировать на заявление боевиков о проведении фейковых выборов на Донбассе

Спикер напомнил, что вчера прозвучало заявление "главаря боевиков Захарченко о намерении провести на оккупированной территории фейковые выборы под дулом автоматов".

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Владимир Гройсман подчеркнул, что украинский парламент должен отреагировать и заявить о недопустимости проведения любых выборов под "дулами автоматов". По его словам, такая позиция боевиков "может углубить военное противостояние, что является недопустимым".

"Надо обязать, чтобы Россия выполнила все требования, связанные с выполнением Минского протокола", - сказал он. При этом председатель ВР подчеркнул, что Украина выполняет все пункты Минских договоренностей.

Спикер сообщил, что вчера поручил Комитету ВР по вопросам европейской интеграции подготовить проект заявление парламента относительно намерений боевиков провести выборы. "Такое заявление уже подготовлено, и сейчас рассматривается комитетом, и я думаю, что мы сегодня имеем его первым рассмотреть", - отметил Владимир Гройсман.

Как известно, главари боевиков «"ДНР" и "ЛНР" заявили, что намерены 18 октября и 1 ноября, соответственно, провести на контролируемых ими территориях выборы.