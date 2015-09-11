Экс-нардеп Марков: решение Януковича о евроинтеграции - блеф, которому поверил народ

Об этом он рассказал в интервью Газете.Ru.

По его словам, все разговоры о евроинтеграции — "это был блеф, попытка шантажировать Россию".

"Когда у нас были закрытые встречи президента с фракцией, он два-три часа сидел и рассказывал, как его якобы Путин обманул в таких-то и таких вопросах. Постоянно в нем говорила какая-то обида", - сообщил Марков.

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Возможной причиной такой "обиды" Януковича стала попытка продать транзитный газопровод, оставив при этом долю своей "семье".

"Насколько я знаю, он пытался продать транзитный газопровод, но при том оставить лично себе, своему бизнес-клану долю. Но дело в том, что этот блеф — он очень подогревал настроения внутри страны. (...) Простым людям начали говорить: мы идем в Европу, завтра будет безвизовый въезд, завтра бабушки начнут пенсию получать в 2 тысячи евро… Миллионы людей попросту обманули", - отметил экс-нардеп.

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По словам Маркова, Янукович превратил страну в вотчину для своего клана.

"Ему платили все, заканчивая владельцами ларьков. К моим товарищам-бизнесменам в Одессе приходили и заставляли переписывать на кого-то часть бизнеса. Иначе в тюрьму. Была целая схема построена — Янукович, прокуратура и так далее. От последнего ларька до газопровода — он повсюду пытался вставить свой личный интерес", - рассказал Марков. "Тут важно понимать, что Янукович, его психотип, формировался в тюрьме. Причем первый срок он сидел еще совсем в юном возрасте. И соответствующий, лагерный, тип управления с паханом во главе попытался перенести на всю страну".

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Как сообщал УНИАН, в Украине Марков обвиняется по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство с причинением телесных повреждений) за избиение в Одессе в 2007 году участников митинга против установления памятника Екатерине II.

В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

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25 февраля 2014 г. Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

Марков исчез из поля зрения правоохранителей 4 ноября 2014 г. В декабре 2014 года МВД Украины объявило его в розыск.

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12 августа 2015 г. Маркова задержали в итальянском городе Сан-Ремо на требование украинского бюро Интерпола. Через два дня местный суд его арестовал.

Позже суд Генуи изменил Маркову меру пресечения, переведя его из тюрьмы под домашний арест с ношением электронного браслета.