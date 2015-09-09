В МИД РФ не знают, ведутся ли переговоры об обмене Савченко, Сенцова и Кольченка на задержанных российских военных

Об этом журналистам в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос УНИАН, ведутся ли переговоры по дипломатическим каналам об обмене этих трех граждан Украины на российских военнослужащих Александра Александрова, Евгения Ерофеева и Владимира Старкова.

«У меня нет информации о том, что в практической плоскости ведутся переговоры по этому поводу», - отметила Захарова.Читайте также"Большие дядьки играют жизнями": Родные ГРУшника Александрова прокомментировали его задержание

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Летчицу Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

По данным адвокатов, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.

25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченку, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно, по сфальсифицированному обвинению в подготовке терактов в Крыму.

16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

25 июля пограничники в Донецкой области задержали российского военнослужащего Старкова.