Сенцов и Кольченко после оглашения приговора начали петь гимн Украины (видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, отвечая на вопрос судьи, понятен ли осужденным приговор суда и срок его обжалования, Сенцов и Кольченко вместо ответа начали петь гимн Украины.

Судья заявил, что осужденные украинцы имеют право обжаловать данное решение суда в течении 10 дней после получения копий приговора.

Ранее судья огласил приговор и совокупности по разным статьям приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима, Кольченко – к 10 годам.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации «Правый сектор». Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

В ходе суда Сенцов и один из главных свидетелей обвинения, ранее судимый крымчанин Геннадий Афанасьев, заявили о том, что их жестоко пытали. Афанасьев на суде отказался от своих показаний против Сенцова. Оба вину отрицают со дня их задержания.

Прокурор требовал Сенцова 23 года строгого режима, для Кольченко - 12 лет.