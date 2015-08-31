В Европарламенте в ближайшие дни определятся с наблюдателями на местных выборах в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Брюсселе на заседании Комитета по вопросам иностранных дел.

«После сегодняшних событий (под Верховной Радой) есть необходимость в поддержке с нашей стороны проевропейских сил, это особенно важно перед местными выборами, которые запланированы на 25 октября. Украинский парламент направил письмо президенту Европейского парламента Шульцу с приглашением депутатам наблюдать за этими выборами. Я думаю, что в ближайшие дни мы оценим возможность это сделать», - сказал он.

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Кроме того, по словам Пленковича, на этот вторник, 1 сентября, намечено первое подготовительное заседание по выполнению Меморандума о взаимопонимании между Европарламентом и Верховной Радой Украины.

«Вместе с бывшим президентом Европарламента Коксом, который был привлечен к Меморандуму о взаимопонимании, чтобы помочь украинской Раде стать более европейской, мы завтра проведем первое подготовительное заседание. Мы должны предоставить нашу максимальную помощь работе над выполнением Соглашения об ассоциации и взаимодействием между Советом и правительством по гармонизации законодательства. Мы должны предоставить лучший опыт нашим коллегам в Украине. Это то, что они от нас ждут», - сказал депутат ЕП.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля в Киеве председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман и президент Европейского парламента Мартин Шульц подписали Меморандум о взаимопонимании между ВР и Европарламентом об общих рамках парламентской поддержки и повышении институциональной способности.