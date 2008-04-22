Депутаты от БЮТ обвиняют Балогу в крышевании и контрабанде
Портнов обещает обратиться к Медведько
|Андрей Портнов
Об этом сообщил в интервью агентству УНИАН народный депутат Украины Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ).
Он отметил, что “претензии БЮТ к Виктору БАЛОГЕ лежат не в политической, а “в уголовно-правовой плоскости”. По словам А.ПОРТНОВА, “это связано с визированием им многочисленных незаконных указов Президента Украины, которые были признаны Конституционным Судом неконституционными, а также с крышеванием своего бизнеса и контрабандных сделок”.
“Мы сейчас готовим обращение к генеральному прокурору Украины по всем этим эпизодам”, – отметил А.ПОРТНОВ. При этом он добавил, что “мы понимаем, что генеральный прокуратур Украины у нас ручной и полностью находится на орбите главы Секретариата Президента Украины”.
А.ПОРТНОВ отметил, что “если генеральный прокурор будет действовать, как сегодня, в частности, крышевать чиновников, то мы будем советоваться и после этого принимать решение относительно целесообразности пребывания МЕДВЕДЬКО в должности”.