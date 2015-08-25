Суд в России приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение сегодня было оглашено в суде. "На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ окончательное наказание по совокупности преступлений назначить Кольченко путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.

Читайте такжеКольченко в суде заявил, что не террорист и отказался отвечать на вопросы

Срок отбывания наказания Александром Кольченко по решению суда исчисляется с 25 августа 2015 августа, но при этом учитывается в срок отбывания наказания пребывание под стражей с 16 мая 2014 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня же военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы.

Олега Сенцова и Александра Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ РФ объявила, что они являются членами запрещенного в России Правого сектора. Согласно версии российского следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

В ходе суда Сенцов и один из главных свидетелей обвинения, ранее судимый крымчанин Геннадий Афанасьев, заявили о том, что их жестоко пытали. Афанасьев на суде отказался от своих показаний против Сенцова.

Обвинение требовало для Олега Сенцова 23 года строгого режима, для Кольченко - 12 лет.