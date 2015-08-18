Климкин требует от украинских дипломатов совершенствовать уровень английского языка

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин требует от украинских дипломатов усовершенствовать знания английского языка.

Об этом говорится в письме министра в адрес сотрудников МИД, который он разместил на своей странице в Twitter.

"Владение английским языком является обязательным для дипломатов (оперативный уровень) и административно-технического персонала (функциональный уровень)", - написал он.

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Министр подчеркнул, что знание других иностранных языков является дополнительным преимуществом при продвижении по службе. Также Климкин заявил, что работникам, которые не соответствуют данному требованию, будет предоставлена возможность повысить уровень навыков владения английским.

"Уровень языковой подготовки будет одним из ключевых критериев последующей аттестации работников. Призываю всех начать совершенствовать знания иностранных языков, а не рассчитывать на персональные исключения или временность применения этих требований", - заявил дипломат.