В Ливии неизвестные ограбили украинских дипломатов

Об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Украины Алена Ващенко, сообщает Радио Свобода.

«22 мая неподалеку от Триполи было совершено вооруженное нападение на сотрудников Посольства Украины в Ливии. В результате нападения пострадали, в частности посол, консул и еще один сотрудник диппредставительства», − сказала Ващенко.

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По ее словам, нападавшие отобрали у дипломатов автомобиль, деньги, документы и предметы личного пользования.

Ващенко отметила, что сейчас дипломаты находятся в Триполи в безопасности и восстанавливают документы.

«Автомобиль удалось вернуть, представители Триполи занимаются его восстановлением и восстановлением документов, чтобы наши дипломаты могли вернуться в Тунис», − сказала она.

В МИД объяснили, что украинские дипломаты возвращались из Триполи в Тунис (там сейчас находится украинское посольство, которое эвакуировано из Ливии в связи с боевыми действиями).

Дипломаты прибыли в Ливию 18 мая с целью оказания консульской помощи задержанным украинцам: группе из четырех человек, находящихся на бывшей авиабазе с августа 2011 года, а также двум членам экипажа «Сан ойл-1», которые были задержаны в январе 2015 года. Кроме того, сотрудники МИД оказывали консульскую помощь украинским врачам в Ливии.

В связи с инцидентом в МИД Украины был вызван посол Ливии, которому вручили ноту с требованием немедленно расследовать события и привлечь к ответственности виновных.