Путин об аннексии Крыма: Я ничего не комментирую, поскольку в этом вопросе поставлена точка

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал журналистам в оккупированном Крыму.

«Нет, я ничего не комментирую в этой связи, потому что будущее Крыма определили люди, которые и живут на этой территории. Они проголосовали за воссоединение с Россией. Все. Точка», - сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 17 августа заявил, что приезд президента РФ Владимира Путина в Крым без согласования с властями Украины является вызовом для цивилизованного мира и продолжением сценария нагнетания ситуации, который реализуют российские военные и их наемники на Донбассе.

«Такие поездки означают дальнейшую милитаризацию оккупированного украинского полуострова и приводят к еще большей его изоляции. Только в составе Украины Крым имеет будущее, в том числе туристическое», - подчеркнул президент.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» о его самоопределении.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Мировое сообщество не признает Крым в составе России.