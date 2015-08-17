Порошенко: Приезд Путина в Крым – это вызов для цивилизованного мира

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Как заявил Порошенко, «приезд Путина в украинский Крым без согласования с украинской властью – это вызов для цивилизованного мира и продолжение сценария нагнетания ситуации, который реализуют российские военные и их наемники на Донбассе».

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«Такие поездки означают дальнейшую милитаризацию оккупированного украинского полуострова и приводят к еще большей его изоляции. Только в составе Украины Крым имеет будущее, в том числе туристическое», - подчеркнул президент.

Как сообщалось, Путин сегодня, 17 августа, в оккупированном по его прямой команде Крыму проведет заседание, посвященное «развитию туризма в РФ», после чего запланирована встреча с представителями «национальных общественных объединений Республики Крым».