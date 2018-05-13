Вадим Мисюра: Социалисты сделали стратегическую ошибку, когда шли к власти

Вадим, сможет ли, по вашему мнению, новая парламентская коалиция ослабить политический кризис и раскол в обществе?

Уверен, что сможет, хотя и говорили, что там мало состоятельных политиков... За последние годы лидеры и рядовые члены ПР значительно выросли как политические деятели. У них достаточно умеренных людей и, что важно, много государственников, специалистов в разных направлениях деятельности. Думаю, сегодня они заинтересованы в том, чтобы страну перестало трясти, ведь экономика находится в плачевном состоянии.

Думаю, диалог между ПР и НУ относительно присоединения “Нашей Украины” к уже созданной коалиции нужно продолжать. Это как компромисс с целью объединения нации. Но без таких претензий нашеукраинцив – мол, “только наш премьер”.

Я уверен, ПР как партия, ставшая основой для созданной коалиции, может принять на себя управление государством. Янукович уже стал профессиональным политиком и, считаю, как государственный деятель может взять на себя процесс объединения.

Но сначала нужно оставить формат монолога каждой из сторон и находить общие точки. Главное – Президенту следует понять: произошло то, что произошло.

Я лично не понимаю, почему помаранчевые два месяца договаривались о коалиции. Если два человека не могли что-то разделить между собой – то слава богу, что она не состоялась.

Сегодня Президент должен гарантировать развитие политической реформы и подать предложенную антикризисной коалицией кандидатуру на пост премьер-министра.

Думаю, он выигрывает от этого. Кстати, наступило время выполнить основное требование Конституции и принять Закон Украины „Об основных принципах внешней и внутренней политики государства”. И тогда важным будет не то, какая политическая сила пришла к власти – важно, какие будут действовать направления внутренней и внешней политики. Тогда хоть бы какая сила получила власть, спорили бы – как американские республиканцы с демократами – за уровень налогов и разрешение или запрещение абортов.

Вы были соратником Мороза до 2001 года, а затем вдруг перешли к социал-демократам (объединенным). Что повлекло тогда Ваш разрыв со СПУ?

Основанием стало то, что молодежная организация, которой я в свое время руководил, не согласилась с некоторыми оценками нашего места и роли в партийной жизни со стороны руководства политисполкома СПУ.

В 2000 году Социалистический конгресс молодежи поддержал Мороза относительно его действий в вопросе исчезновения журналиста Гонгадзе и вышел на Площадь. А после этих событий, уже перед формированием новых партийных списков (к парламентским выборам 2002 года), в нашу структуру ввели еще один подраздел – молодежную коммунистическую организацию. Тогда было подписано соглашение, о котором мы не знали. И не понимали, зачем нам эта организация с сомнительным прошлым. Как можно было коммунистическую организацию вписывать в социал-демократическое движение?

Политсовет СПУ не учел интересы молодежной организации. Такая ситуация привела к конфликту, мы увидели непонимание со стороны руководства СПУ, прежде всего первого секретаря партии Иосифа Винского. Александр Мороз тогда занял позицию наблюдателя. Мы долго ожидали его реакции на нашу позицию – отходить от СПУ не хотели...

В конечном итоге провели съезд организации, на котором приняли решение о выходе. Но мы пошли не из соображений изменения идеологии, а просто потому, что нас “бросили”. Если более литературно, - не оценили адекватно тот патриотизм, с которым молодежь работала на имидж СПУ и конкретных партийцев...

Но мы не отходили от идеологии и избрали для себя СДПУ(о).

Как можете охарактеризовать моральные качества Мороза-политика, которого знаете лично?

Это один из самых умных, самых интелектуальных, профессиональных, хитрых – как я теперь понимаю – политиков.

Относительно его перехода к лагерю бело -синих... Имел ли он право так поступить?

Такие решения, как, скажем, подписание коалиции, не могут приниматься самостоятельно. Должно было быть соответствующее партийное решение. Если было решение партии поддержать помаранчевую коалицию, все члены фракции и лидеры должны были беспрекословно придерживаться решения высшего партийного органа...

Вторая сторона – этическая. Я всегда считал, что политик должен придерживаться слова.

Если Мороз нарушил устав, пусть партия даст ему оценку. Если ты на протяжении полутора года кого-то искренне называл бандитами, а теперь присоединился к ним...

И с другой стороны, я не знаю деталей этой потасовки в помаранчевой коалиции. Говорят, что и Тимошенко, и НУ хотели “бросить” Мороза. Эта неискренность внутри самой коалиции, возможно, и побуждала Александра Александровича сделать такой неадекватный шаг, шаг на опережение.

Но есть еще одна сторона в этой ситуации... Как представитель социал-демократического движения, считаю, что блокировка социалистов с “регионалами” – более естественной путь. НУ и БЮТ – это политические силы либерального направления, их основы часто не совпадают с программой СПУ. Социалистам более близки взгляды Партии регионов и некоторые программные позиции коммунистов. В таких вопросах, например, как вступление в НАТО, языковая, региональная политика, вопрос земли...

Поэтому Мороз, как социал-демократ, поступил естественно, когда создал коалицию с левыми.

СПУ в любом случае после Помаранчевой революции не должна была идти во власть. Эта власть – не социалистическая и не социал-демократическая. Это была их стратегическая ошибка. Возможно это и повлияло на низкий результат во время парламентских выборов.

Явлинский правильно сказал недавно по телевидению во Львове: политики должны определиться в своих программных целях и заданиях. А тогда – садиться за стол переговоров и говорить о том, что может соединять и что – разъединять. Если есть принципиальные разногласия, никогда нельзя идти во власть с желанием поруководить государством. Если ты социалист, должен понимать – эта власть не твоя, нужно идти в оппозицию.

Поэтому, я считаю, что, несмотря на определенные этические изъяны, сегодня Мороз сделал правильный шаг, который хоть как-то реабилитировал левое движение в глазах людей, которые более-менее понимают, каким оно должен быть. Кстати, наш лидер Виктор Медведчук, одним из первых поздравил Мороза с избранием Председателем ВРУ, и СДПУ(О) в целом положительно оценила создание антикризисной коалиции в сегодняшнем формате.

Если бы социалисты остались в помаранчевий коалиции, они бы уже никогда не попали в парламент. Потому что взяли бы на себя все изъяны несистемной работы власти и, соответственно, несли бы ответственность за всю коалицию.

В то же время, считаю, что Мороз, это действительно – одна из немногих фигур украинского политикума, которая может объединить Парламент и украинский народ с целью преодоления политического кризиса.

Но Мороз об этом как раз не говорит. Он выступает как миротворец, который стремится консолидировать Украину, и остается сторонником широкой, а не левой коалиции...

Думаю, что, во-первых, это единственный путь найти компромисс в разрешении политического кризиса. Кстати, речь идет о присоединении к антикризисной коалиции определенных политических сил, а не создания новой коалиции. Во-вторых, есть определенное опасение того, что ситуация без НУ может привести к роспуску Верховной Рады. Иногда оправдана такая позиция в поиске компромиссов... Но, как по мне, уже не компромиссы нужно искать – нужно, чтобы кто-то взял на себя ответственность за события в Украине. Сегодня, как я вижу, ни одна из политических сил не работает в соответствии со своими программными заданиями. Это имеет очень негативные последствия, хотя бы потому, что отбрасывает нас назад в развитии политферформы.

Какова, по вашему мнению, последующая судьба социалистов?

Если СПУ наконец вернется к своим идеологическим устоям и к своей программе и наконец поймет, что с правоцентристами они не смогут построить социалистическое общество, у нее есть перспективы.

Нужно также понимать: раскол в партии возможен. Не все обкомы СПУ поддерживают позицию относительно решений фракции и лидера партии. Но авторитет Мороза, как лидера и как председателя ВР, нивелирует большинство негативных настроений и не даст возможности ее существенно развалить. Не в последнюю очередь сработает и прагматический фактор при выборе для многих партийных руководителей - это перспектива работы в исполнительной власти, участии в будущих выборах и тому подобное.

Помню, на одном из политисполкомов кто-то сказал: замены Морозу и Винскому в партии нет. На что я, пошутив, ответил: “Есть! Если партия не выращивает своих кадров, она не имеет перспективы”. Я не имел в виду себя - говорил о принципе.

Пугает то, что до сих пор альтернативы Морозу в партии действительно нет. Если он пойдет с СПУ – сбережет ли она свой потенциал и будет востребована обществом, неизвестно. Никогда работа партии не должна выстраиваться под одно лицо – она должна руководствоваться своими идеологическими принципами. И тогда кто бы не руководил партией, люди будут ее воспринимать за принципиальность и системность подхода к общественным проблемам.

Не знаю, сбережет ли СПУ свой рейтинг в тени ПР. Кстати, если ПР заявит о своем левоцентристском, читайте, социал-демократическом пути, она может стать центром всех сил соответствующего направления.

Если бы Мороз пошел в ПР, я бы этого не понял. И не думаю, что он это сделает. Разве что в одном случае – если он объединит все эти силы.

Кто, по вашему мнению, выигрывает в случае досрочных парламентских выборов?

Во-первых, я не вижу сегодня правовых оснований для роспуска парламента. Но, если бы такое состоялись, то на первом месте могла бы быть Партия регионов, рейтинг которой вырос. Имеет шансы на повышение рейтинга БЮТ. “Наша Украина”, если не повторит свой результат, может набрать 10–12%. Падает рейтинг СПУ – на грани 4%. Хотя все прогнозируют непроходимость КПУ, в обществе еще есть категория людей, которая сможет дать им 3%. Не удивлюсь, если появится еще одна политическая сила, которая присоединится к тройке победителей.

Вы имеете в виду СДПУ(о)? С кем Ваша партия могла бы пойти на перевыборы?

Вполне может быть СДПУ(о). Если мы сможем четко донести свои программные цели, то пойдем самостоятельно. Если решим блокироваться – союзников будем искать в лагере левоцентристов. Это может быть и Партия регионов и социалисты. Я в принципе выступаю за мощную широкую левоцентристскую коалицию... Это даст нам возможность взять большинство в парламенте.

Разговаривал Дмитрий Стаховский