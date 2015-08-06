Закон "О Национальной полиции" вступит в силу уже через три месяца

В газете Верховной Рады «Голос України» опубликован Закон «О Национальной полиции».

В Заключительных и переходных положениях отмечается, что этот закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования, кроме ряда положений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июля приняла Закон «О Национальной полиции». За данное решение проголосовали 278 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок".

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4 августа президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О Национальной полиции».

Согласно закону, руководитель полиции назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров Украины по представлению премьер-министра согласно предложению министра внутренних дел. Первый заместитель и заместители руководителя полиции назначаются на должности и освобождаются от должностей министром внутренних дел по представлению руководителя полиции.

Территориальные органы полиции образует, ликвидирует и реорганизует Кабинет министров по представлению министра внутренних дел на основании предложений руководителя полиции.

Руководители территориальных органов Национальной полиции назначаются на должности и освобождаются от должностей руководителем Национальной полиции по согласованию с министром внутренних дел.

Орган местного самоуправления может проголосовать за недоверие начальнику управления полиции на своем районном или областном уровне, что увеличивает зону контроля над законностью и эффективностью действий полиции.

Граждане, которые хотят поступить на службу в полицию, избираются на конкурсах, в том числе по согласию проходят процедуру опроса на так называемом полиграфе, и на конкурсных принципах назначаются на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Полицейским запрещено высказывать личное отношение к деятельности партий во время исполнения служебных полномочий, а также использовать служебные полномочия в политических целях.

Структуру территориальных органов полиции утверждает руководитель полиции по согласованию с министром внутренних дел Украины. Штатное расписание (штат) и смету территориальных органов полиции утверждает руководитель полиции. Руководители территориальных органов полиции назначаются на должности и освобождаются от должностей руководителем полиции. Заместителей руководителей территориальных органов полиции назначает на должности и освобождает от должностей руководитель территориального органа полиции.

Территориальные органы полиции образует, ликвидирует и реорганизует Кабинет министров по представлению министра внутренних дел на основании предложений руководителя полиции.

Установлено, что руководителем и заместителями руководителя полиции может быть назначено лицо, которое: соответствует общим условиям поступления на службу в полицию; имеет высшее полное юридическое образование; имеет стаж работы в области права не менее семи лет; имеет опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

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На униформе полицейского размещается нагрудный знак с четким указанием его жетона с индивидуальным личным номером. Полицейскому запрещено снимать с формы или скрывать нагрудный знак, а также любым другим образом препятствовать читать информацию на нем или фиксировать ее с помощью технических средств.

Законом определены 9 случаев, когда полицейский может останавливать транспортные средства. Полицейский может ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог в случаях задержания лиц в соответствии с законом, во время аварий, других чрезвычайных обстоятельств, если это необходимо для обеспечения публичной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей.

Полицейский обязан заранее предупредить лицо о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и предоставить ему достаточно времени для выполнения законного требования полицейского, кроме случая, когда промедление может повлечь посягательство на жизнь и здоровье лица или полицейского или иные тяжкие последствия, или когда в сложившейся ситуации такое предупреждение является неоправданным или невозможным.

Предупреждение может быть сделано голосом, а при значительном расстоянии или обращении к большой группе людей - через громкоговорящие установки, усилители звука.

Полиции (полицейскому) запрещено: наносить удары резиновыми (пластиковыми) дубинками по голове, шее, ключичной области, половым органам, пояснице (копчику) и в живот; во время применения средств, снаряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия, осуществлять прицельную стрельбу по людям, разбрасывание и отстрел гранат в толпу, повторное применение их в пределах зоны поражения в период действия этих веществ; отстреливать патроны, снаряженные резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, с нарушением определенных техническими характеристиками требований относительно расстояния от лица и стрельбы в отдельные части головы и тела человека.

Также запрещено применять водометы при температуре воздуха ниже +10°C; применять средства принудительной остановки транспорта для принудительной остановки мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, транспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки, а также применять такие средства на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях; применять наручники более 2 часов непрерывного использования или без ослабления их давления.

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До создания, укомплектования специально подготовленными полицейскими и обеспечения функционирования на всей территории Украины патрульной полиции временно, до 31 декабря 2016 года, разрешается функционирование в составе полиции Государственной автомобильной инспекции и подразделений общественной безопасности, на которые возлагаются обязанности по охране публичного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения в отдельных регионах и населенных пунктах, где временно отсутствует патрульная полиция.

Также до 31 декабря 2016 года полиции разрешается использование служебных удостоверений, бланков, печатей, штампов, логотипов и эмблем милиции и Министерства внутренних дел.