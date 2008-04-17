Яценюк предупреждает депутатов, что судьба всех гэкачепистов одинакова

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает все парламентские фракции не втягиваться в политические интриги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ВР по окончании перерыва.

А.ЯЦЕНЮК заявил, что он знает Конституцию Украины и Регламент Верховной Рады, и всегда будет их выполнять.

«Если у кого-то есть идеи, поскольку не нашли общего языка с председателем Верховной Рады, потому что у него есть проблемы – то, во-первых, он знает Конституцию, а во-вторых, выполняет Регламент, - избрать заместителей председателя Верховной Рады, а затем изменить календарный план, пока председателя парламента не будет, и провести изменения в Конституцию, то я сразу хочу предостеречь, что судьба всех путчистов и "гэкачепистов" одинакова», - сказал А.ЯЦЕНЮК.