Заместитель главы ГПУ подтверждает факты давления на следователей по делу прокуроров

Об этом он заявил в интервью "ЛІГАБізнесІнформ".

Касько сообщил, что в отношении этих следователей действительно было возбуждено уголовное дело за обыск и задержание заместителя руководителя Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

"Давят, начиная со служебных проверок и заканчивая уголовными производствами. Сначала было одно дело, ее под давлением общественности закрыли, теперь вчера открыли новое, – в отношении наших следователей прокуроров и сотрудников СБУ. И работают по полной программе", – сказал он.

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Стало известно, что в целом речь идет о трех его следователях, а также о семерых следователях его коллеги Давида Сакварелидзе.

Касько считает, что так пытаются отомстить следователям, а также уничтожить доказательства по делу и показать, что вести расследование против высокопоставленных людей нельзя.

"То есть люди работают вместо адвокатов подозреваемых, делают все, чтобы дискредитировать нашу работу", – сказал он.

Также Каско подтвердил информацию о том, что сразу после обысков и задержания чиновников 5 июля заместитель генпрокурора Владимир Гузырь поручил возбудить уголовное дело против Сакварелидзе, но затем дело было закрыто.

Инициатором нынешнего дела были, по его словам, Гузырь и заместитель генпрокурора Юрий Столярчук.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн первому заместителю прокурора Киевской области Корнийцу.

Ранее Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн первому заместителю начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакину.

Гражданскому лицу, которое задержали вместе с Шапакиним и Корнийцем, - Валерию Гибаленко Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению во взяточничестве и с правом внесения залога в сумме 3 млн 200 тыс. грн.

Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности.