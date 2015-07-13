Подозреваемый во взяточничестве зампрокурора Киевской области Корниец обжаловал свой арест

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Корнийца Виктор Петруненко.

«Защита и лично Корниец подали апелляционную жалобу на выбранную ему меру пресечения с требованием отменить ее, поскольку в его действиях нет состава преступления”, - сказал Петруненко.

Как сообщал УНИАН, Корнийца и первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

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По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Печерский райсуд Киева избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

Корнийцу Печерский суд избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

Адвокаты Корнийца настаивают на невиновности их подзащитного.