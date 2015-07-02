Подозреваемый в убийстве Бузины Полищук заявляет о давлении правоохранителей
Подозреваемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Денис Полищук заявляет, что правоохранительные органы оказывали давление на него.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время рассмотрения Апелляционным судом Киева ходатайства столичной прокуратуры об отмене решения суда о возможности внесения залога за подозреваемого.
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"Хочу подчеркнуть одно - что, начиная со времени моего ареста, мне никто не сообщил, кто ворвался в (мое) помещение, в чем я обвиняюсь. Даже оказывалось моральное давление, я уже не говорю о физическом", - сказал Полищук.
По словам Полищука, когда ему вручали документы о подозрении в совершении преступления и другие документы, он вынужден был их подписать без адвокатов.
"Я подписал, что не согласен, но ознакомлен", - добавил Полищук.
Вместе с тем подозреваемый сказал, что на него оказывали моральное давление после того, как он встретился с одним из своих адвокатов.
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Также Полищук отметил, что участвовал в убийстве Бузины.
В настоящее время судьи удалились в комнату для совещаний для принятия решения по ходатайству прокуратуры Киева об отмене возможности внесения залога за Полищука.
Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.
По подозрению в убийстве Бузины были задержаны двое киевлян – Андрей Медведько и Полищук. Через некоторое время был задержан третий подозреваемый, которого вскоре отпустили. Имя третьего подозреваемого представители правоохранительных органов не назвали.
Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Полищука и Медведько на два месяца.
Но 23 июня Полищук вышел на свободу после того, как за него внесли залог в размере 5 млн грн.