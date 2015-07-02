Подозреваемый в убийстве Бузины Полищук заявляет о давлении правоохранителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время рассмотрения Апелляционным судом Киева ходатайства столичной прокуратуры об отмене решения суда о возможности внесения залога за подозреваемого.

Читайте такжеЗа подозреваемого в убийстве Бузины Полищука внесли 5-миллионный залог

"Хочу подчеркнуть одно - что, начиная со времени моего ареста, мне никто не сообщил, кто ворвался в (мое) помещение, в чем я обвиняюсь. Даже оказывалось моральное давление, я уже не говорю о физическом", - сказал Полищук.

По словам Полищука, когда ему вручали документы о подозрении в совершении преступления и другие документы, он вынужден был их подписать без адвокатов.

"Я подписал, что не согласен, но ознакомлен", - добавил Полищук.

Вместе с тем подозреваемый сказал, что на него оказывали моральное давление после того, как он встретился с одним из своих адвокатов.

Читайте такжеСМИ обнародовали новые подробности задержания подозреваемых в убийстве Бузины

Также Полищук отметил, что участвовал в убийстве Бузины.

В настоящее время судьи удалились в комнату для совещаний для принятия решения по ходатайству прокуратуры Киева об отмене возможности внесения залога за Полищука.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.

По подозрению в убийстве Бузины были задержаны двое киевлян – Андрей Медведько и Полищук. Через некоторое время был задержан третий подозреваемый, которого вскоре отпустили. Имя третьего подозреваемого представители правоохранительных органов не назвали.

Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Полищука и Медведько на два месяца.

Но 23 июня Полищук вышел на свободу после того, как за него внесли залог в размере 5 млн грн.