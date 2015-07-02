Кабмин сменил главу Госспецсвязи

Соответствующие распоряжения размещены на веб-портале правительства.

«Уволить Зверева Владимира Павловича с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в связи с переходом на другую работу», - говорится в распоряжении № 659-р от 1 июля.

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Распоряжением № 660-р от 1 июля назначен Евдоченко.

Как сообщал УНИАН, правительство назначило Зверева на должность руководителя Госспецсвязи в марте 2014 года.

Начиная с апреля 2014 года, координационный совет трудового коллектива Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), подконтрольного Госспецсвязи, неоднократно обвинял генерального директора концерна Александра Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Координационный совет профсоюза также заявлял, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.

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В свою очередь, Госспецсвязи опровергало данную информацию и заявляло, что обвинения со стороны координационного совета профсоюза КРРТ связаны с проведением новым руководством проверок финансовой деятельности на предприятии. По словам главы Госспецсвязи, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений со стороны прежнего руководства КРРТ, интересы которого представляет координационный совет.

В феврале текущего года Кабмин распорядился уволить с должности генерального директора КРРТ Пивнюка, а временное исполнение обязанностей гендиректора было возложено на первого заместителя гендиректора Владимира Ищука.

Справка УНИАН. Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сферах организации специальной связи и защиты информации, телекоммуникаций, пользования радиочастотным ресурсом Украины.