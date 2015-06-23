СМИ обнародовали новые подробности задержания подозреваемых в убийстве Бузины

Как пишет Апостроф, по словам собеседника в МВД, изначально была скептически воспринята версия об иностранном следе и "руке Москвы" в преступлении. В качестве приоритетной следствие начало разрабатывать версию, согласно которой к убийству журналиста могут быть причастны члены радикальных националистических группировок или участники добровольческих формирований, вернувшиеся из зоны АТО.

Читайте такжеПодозреваемого в убийстве Бузины Полищука выпустили из Киевского СИЗО

По данным источника, тиражируемая СМИ и политиками версия о том, что Бузину убили россияне, вероятно, сыграла на пользу следствию. "Похоже, что преступники быстро поверили, что следствие будет разрабатывать именно внешний след, и потеряли бдительность", — сказал представитель МВД. Он отметил, что косвенно в пользу того, что журналиста могли убить представители националистических организаций, указывала реакция и в соцсетях, где сторонники правых организаций, по данным милиционера, преподносили расстрел Олеся Бузины как "подвиг патриотов, ликвидировавших врага Украины".

Следствие также обратило внимание на итальянские номера автомобиля, на котором скрылись преступники. По данным правоохранителей, машины с иностранными регистрационными номерами массово стали появляться на дорогах Украины с 2014 года.

"С началом АТО волонтеры начали перегонять б/у автомобили из стран ЕС в Украину, компенсируя, таким образом, нехватку автотранспорта для создающихся добровольческих батальонов и ВСУ. Большинство машин при этом не растаможивались и не регистрировались в МВД. Часть авто поступала на фронт, однако часть попадала к перекупщикам, которые затем продавали их любому желающему по цене ниже, чем мог стоить официально зарегистрированный автомобиль. ГАИ далеко не всегда проявляла интерес к таким автомобилям, особенно в зоне АТО и примыкающих к ней областях", - отмечают в издании.

Читайте такжеПодозреваемый в убийстве Бузины заявил, что его не было в Киеве во время совершения преступления

Следствие выяснило, что продавцом машины являлся уроженец Таджикистана, некий Равшан Д. Он рассказал правоохранителям, кому и при каких обстоятельствах продал машину, а также в общих чертах описал покупателей. Описание в целом соответствовало личностям Андрея Медведько и Дениса Полищука. Затем МВД получило санкцию на прослушивание телефонов обоих подозреваемых, в ходе которого получило сведения, по крайней мере, о косвенной причастности задержанных к убийству. Более того, в машине оказались некоторые вещи подозреваемых, которые сразу же были отправлены на экспертизу ДНК. Оперативно-розыскные мероприятия в целом продолжались около двух месяцев, после чего утром 18 июня Полищука и Медведько решено было задержать, поскольку существовал риск, что они могут скрыться в зоне АТО. Их доставили в здание бывшего столичного УБОП на ул. Горького, 113.

По данным издания, большое значение в розыске преступников сыграли кадры и оперативные разработки бывших Главного и столичного управлений МВД по борьбе с организованной преступностью.

"В ходе расследования разрабатывалось множество националистических группировок, отрабатывался предполагаемый состав группы, совершившей убийство журналиста, использовались данные агентов среди представителей организаций правого толка. Особое внимание уделялось Киевской области и Киеву", - пишет издание.

Как отмечается, насколько можно понять из материалов следствия, МВД полагает, что непосредственным исполнителем, стрелявшим в Олеся Бузину, был Андрей Медведько. Пробы ДНК, взятые со следов в брошенном автомобиле Ford Focus, по данным милиции, совпали с данными матери Медведько и результатами проб, взятых при экспертизе вещей задержанного, которые следствие изъяло при обыске у него в квартире. Оружие, из которого был застрелен журналист, обнаружить пока не удалось.

Полагают, что расследование пока еще далеко до полного завершения. "Еще необходимо установить, было ли это убийство акцией одиночек или за ними стоял конкретный заказчик, а также установить, сколько всего было преступников", — считает собеседник. По версии МВД, их было как минимум трое.

Как сообщал УНИАН, по подозрению в убийстве Бузины были задержаны двое киевлян Медведько Андрей Александрович, 27.09.1989 г. р, Полищук Денис Валерьевич, 14.06.1990 г.р. Медведько был членом самообороны Майдана и бойцом батальона "Киев-2".

Спустя некоторое время был задержан третий подозреваемый, которого вскоре отпустили. Стоит отметить, что имя третьего подозреваемого представители правоохранительных органов не назвали.

Подозреваемых Полищука и Медведько Шевченковский районный суд города Киева постановил арестовать на два месяца.

Однако сегодня, 23 июня, подозреваемого в убийстве Бузины Полищука отпустили из СИЗО после внесения залога в сумме 5 миллионов гривень Алексеем Тамразовым, которого называют владельцем ООО "Всеукраинская медиа группа" (сайт theinsider.ua).

Как сообщалось, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.