Аваков: Задержан третий подозреваемый в убийстве Бузины

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

«В деле по убийству О.Бузины только что задержали третьего - подозреваемого в причастности к организации убийства», - написал он.

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Как сообщалось, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.

Сегодня, 18 июня, правоохранители задержали 2 киевлян по подозрению в убийстве Бузины.