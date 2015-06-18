Аваков: Задержан третий подозреваемый в убийстве Бузины
12:41, 18 июня 2015Общество
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Правоохранители задержали третьего подозреваемого в убийстве журналиста Олеся Бузины.
REUTERS
Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.
«В деле по убийству О.Бузины только что задержали третьего - подозреваемого в причастности к организации убийства», - написал он.
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Как сообщалось, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.
Сегодня, 18 июня, правоохранители задержали 2 киевлян по подозрению в убийстве Бузины.
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