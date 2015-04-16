Убит журналист Олесь Бузина

"Только что застрелили Олеся Бузину... Прямо во дворе возле дома. Выстрелы слышали все", - пишет на своей странице в Facebook заместитель председателя "Правого сектора" Анна Демид.

В то же время, как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г.. Киеве, убийство было совершено около 13.20 в Шевченковском районе столицы на улице Дегтяревская возле дома, где проживал журналист.

По показаниям свидетелей, двое неизвестных ехали на автомобиле, и один из них выстрелил в Бузину.

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Как отметили в ОСО, на месте работает следственно-оперативная группа, в городе введен план «Перехват», решается вопрос об открытии уголовного производства.

Факт убийства также подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

«Только что на ул. Дегтяревская в районе дома номер 58 из «Форд Фокус» темно синего цвета, был расстрелян печально известный журналист Олесь Бузина. Номера на машине были или латвийские или белорусские. Точно не украинские», - написал Геращенко.