Суд арестовал подозреваемого в убийстве Бузины Медведько на два месяца
02:10, 19 июня 2015Общество
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Шевченковский районный суд города Киева постановил арестовать подозреваемого в убийстве публициста Олеся Бузины Андрея Медведько на два месяца, до 14 августа.
УНИАН
Об этом в Facebook сообщил присутствовавший в зале суда журналист Александр Рудоманов.
"Судья назначил Андрею Медведько предохранительную меру в виде удерживания под стражей до 14 августа 2015 года", - говорится в сообщении.
Суддя назначив Андрій Медведько запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 14 серпня 2015 рокуPosted by Олександр Рудоманов on Thursday, June 18, 2015
Как сообщалось, Олеся Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.
Вчера, 18 июня, правоохранители задержали двух киевлян по подозрению в убийстве Бузины. Позже глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании третьего подозреваемого.
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