Суд арестовал подозреваемого в убийстве Бузины Медведько на два месяца

Об этом в Facebook сообщил присутствовавший в зале суда журналист Александр Рудоманов.

"Судья назначил Андрею Медведько предохранительную меру в виде удерживания под стражей до 14 августа 2015 года", - говорится в сообщении.

Суддя назначив Андрій Медведько запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 14 серпня 2015 року Posted by Олександр Рудоманов on Thursday, June 18, 2015

Как сообщалось, Олеся Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.

Вчера, 18 июня, правоохранители задержали двух киевлян по подозрению в убийстве Бузины. Позже глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании третьего подозреваемого.