В убийстве Бузины подозревают члена самообороны Майдана и бойца батальона "Киев-2" (видео)

Об этом сообщают друзья Медведько на его странице в Фейсбук.

Как сообщил народный депутат Игорь Луценко, Медведько недавно уволился из добровольческого батальона "из-за тотальной коррупции и саботажа в милиции".

Peter Savych, который представился другом детства подозреваемого, написал, что Андрей Медведько известен в молодежных кругах как "Мэнсон".

"Мэнсон является известным в Киеве общественным активистом, еще до революции боролся против незаконных застроек, организовал в марте 2013 года волонтерское движение по расчистке снега, когда городская власть была в анабиозе, а город - парализован. Во время революции он был одним из комендантов КГГА, и когда во время одного из штурмов половина "фонарных" активистов разбежалась, он с собратьями из С14 news держали и выдержали оборону. Также он был одним из руководителей Сотни Самообороны Майдана им.Святослава Хороброго", - написал Peter Savych.

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал имена задержанных по подозрению в убийстве журналиста Олеся Бузины.

«Убийство Бузины раскрыто... Сегодня утром двое установленных подозреваемых были задержаны. Двое киевлян: Медведько Андрей Александрович, 27.09.1989 г. н, Полищук Денис Валерьевич, 14.06.1990 г.н.», - написал Аваков в Facebook.

Он отметил, что уголовный розыск и следствие МВД на протяжении двух месяцев проводили расследование этого убийства. Были установлены факты и получены прямые доказательства участия в этом преступлении группы лиц, в том числе непосредственные исполнители убийства.

«Нами установлено, когда, где и у кого указанные лица приобретали автомобиль, на котором впоследствии следили за Бузиной. Именно на этом автомобиле преступники и скрылись с места убийства», - пишет Аваков.

По его информации, впоследствии указаний автомобиль был установлен и изъяты вещественные доказательства. По результатам проведенных судебных экспертиз получены прямые доказательства причастности указанных лиц к совершению этого убийства.

«Когда я говорю прямые доказательства, это - в том числе экспертизы ДНК с брошенной преступниками одежды с места преступления, экспертизы следов в автомобиле, прямые опознания свидетелей, материалы негласного наблюдения, которое вели оперативники уголовного розыска МВД в отношении подозреваемых в преступлении», - отметил министр, добавив, что после проведения всех необходимый гласных и негласных следственных действий, сбора всех необходимых прямых улик и доказательств рано утром 18 июня указанные лица были задержаны.

Как сообщалось, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.