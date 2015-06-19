Третьего подозреваемого в убийстве Бузины освободили - МВД
15:58, 19 июня 2015Политика
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Третьего подозреваемого в причастности к убийству журналиста Олеся Бузины освободили.
Олесь Бузина / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Фейсбук написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Относительно третьего задержанного подозреваемого в производстве по расследованию убийства А.Бузины. Он был задержан вчера по подозрению в причастности к преступлению, но не к его выполнению. Но впоследствии это лицо было освобождено. Пока что эти подозрения не подтверждаются", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать на 2 месяца подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.
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