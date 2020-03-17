Новый генпрокурор Украины: кто такая Ирина Венедиктова

17 марта парламент назначил Венедиктову руководителем Офиса генпрокурора Украины.

Утром 17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании назначила нового генпрокурора Украины вместо ранее уволенного Руслана Рябошапки. Им стала уже экс-исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова. Кто это такая и чем она ранее занималась - читайте ниже.

Биография Ирины Венедиктовой

Венедиктовой сейчас 41 год. Она родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. По образованию - юрист, доктор юридических наук. Высшее образование получила в Харьковском национальном университете внутренних дел. Кроме того, прошла курс международного коммерческого арбитража в Чартерном институте арбитров в Лондоне.

У Венедиктовой есть собственная научная школа. В нее входят кандидаты юридических наук, которые защитили диссертацию под ее научным руководством.

Политическая карьера

В 2015 году Венедиктова претендовала на должность судьи Верховного суда. Не прошла конкурс, поскольку не набрала минимально необходимые баллы.

На парламентских выборах летом 2019 года была избрана нардепом от "Слуги народа". В партийном списке занимала третью позицию. Работала советником президента Владимира Зеленского по вопросам правовой политики и правосудия.

В конце года - 27 декабря - была назначена исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований. Позже прекратила депутатские полномочия. С 13 марта вошла в состав Совета нацбезопасности и обороны.

17 марта парламент голосами 269 депутатов назначил Венедиктову генпрокурором Украины.

Чем запомнилась Венедиктова в ГБР

Сразу после своего назначения чиновница анонсировала изменение структуры ГБР и увеличение количества следователей по делам Майдана. Позже она назначила своим заместителем Александра Бабикова - как утверждали активисты, бывшего адвоката Виктора Януковича. В ГБР, впрочем, заверили, что Бабиков не будет заниматься делами Майдана.

Также Венедиктова отметилась заявлением о том, что выступает за отмену закона об амнистии участников Майдана. Об этом ей напомнили отдельные депутаты во время назначения на должность генпрокурора. Чиновница также обещала ежемесячные отчеты перед обществом о расследовании дел Майдана.

Венедиктова - генпрокурор

Своими первыми шагами на новой должности она назвала проведение аудита уголовных дел и кадрового состояния органов прокуратуры. По словам Венедиктовой, поэтому необходимо принять взвешенные и законные решения, чтобы реформа прокуратуры продолжилась "без перекосов", а с другой стороны, чтобы все происходило таким образом, "чтобы прокуратура не легла" после того, как состоятся законные процедурные решения".

Также Венедиктова обещает не возвращать "прокурорских оборотней" в ведомство.