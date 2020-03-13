Зеленский обновил персональный состав СНБО

Президент ввел в состав СНБО Венедиктову, Кулебу, Тарана, Уманского и Шмыгаля.

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые ротации в Совете национальной безопасности и обороны.

Указ № 80/2020 «Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» от 13 марта размещен на сайте президента.

В указе сказано: «Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины: Венедиктову Ирину Валентиновну - временно исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований; Кулебу Дмитрия Ивановича - министра иностранных дел Украины; Тарана Андрея Васильевича - министра обороны Украины; Уманского Игоря Ивановича - министра финансов Украины; Шмыгаля Дениса Анатольевича - премьер-министра Украины».

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Кроме того, Зеленский утвердил в составе СНБО вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Также глава государства вывел из СНБО Алексея Гончарука, Андрея Загороднюка, Оксану Маркарову и Руслана Рябошапку.