В ГБР обещают ежемесячно отчитываться о расследовании "дел Майдана"

Сейчас бюро расследует 49 дел, связанных с Евромайданом.

Государственное бюро расследований будет ежемесячно отчитываться о ходе следствия по делам, связанным с Революцией достоинства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР по итогам встречи с представителями общественных организаций "Семья Героев Небесной сотни" и "Непокоренный Майдан - 18.02".

По словам временного руководителя бюро Ирины Венедиктовой, такие отчетные встречи будут ежемесячными.

ГБР сейчас расследует 49 уголовных производств - так называемых "дел Майдана". Венедиктова сообщила, что следователи уже направили в суд два дела - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов.

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"Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега". Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами ", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее суд назначил домашний арест для экс-бойца "Омеги", подозреваемого в расстрелах на Майдане.