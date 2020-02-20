Венедиктова хочет отменить закон об амнистии активистов Майдана

По словам Венедиктовой, закон об амнистии препятствует объективно расследовать убийства правоохранителей.

Исполняющий обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова выступает за отмену закона об амнистии активистов Майдана.

Об этом она заявила в интервью lb.ua.

«Существует противоречие с этим законом и Уголовно-процессуальным кодексом... Это тот (закон об амнистии – ред.), что действует сегодня... Было убито 78 митингующих и 13 правоохранителей. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителей, которые исполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал», - считает она.

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По словам Венедиктовой, закон препятствует объективно расследовать убийства правоохранителей.

«Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон надо отменить. Кроме того, мы разработали законопроект о заочном осуждении, которое было направлено всем председателям фракций и Денису Монастырском (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности – ред.)", - отметила и.о. главы ГБР.

Она надеется, что депутаты поддержат этот закон.

"Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше (по делам Майдана – ред.) невозможно», - отметила исполняющий обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова.

Напомним, сегодня, 20 февраля 2020 года, шестая годовщина кровавых событий на Майдане во время Революции Достоинства. В этот день, 6 лет назад Украина пережила самый трагический этап Революции достоинства. В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подвергнуты пыткам.