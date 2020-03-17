Венедиктова назвала свои первые шаги на должности генпрокурора

Кандидат на должность генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова считает, что необходимо провести аудит уголовных дел и кадрового состояния органов прокуратуры.

Кандидат на должность генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова назвала свои первые шаги на этой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании парламента, где рассматривается ее кандидатура на должность генерального прокурора.

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Венедиктова отметила, что необходимо провести аудит уголовных дел и кадрового состояния органов прокуратуры.

"Вы знаете, что на пороге стоят 226 прокуроров по люстрации, 400 прокуроров, которые были уволены осенью, - уже есть судебные решения об их восстановлении (в должностях)", - сказала она.

По словам Венедиктовой, поэтому необходимо принять взвешенные и законные решения, чтобы реформа прокуратуры продолжилась "без перекосов", а с другой стороны, чтобы все происходило таким образом, «чтобы прокуратура «не легла» после того, как состоятся законные процедурные решения».

Венедиктова также подчеркнула необходимость координации работы правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины.