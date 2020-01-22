В ГБР уверяют, что назначенный в бюро адвокат Януковича не будет заниматься делами Майдана

Отдел, который расследует дела Майдана, подчиняется исключительно и.о. директора ГБР.

Бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича, а ныне первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков не будет иметь отношения к делам Майдана.

Об этом на пресс-конференции заявил следователь ГБР Артем Яблонский.

Он возразил, что у Бабикова налицо конфликт интересов, поскольку он был адвокатом экс-президента Виктора Януковича. «Относительно кадровых назначений, не могу комментировать - не наша компетенция. Но во время совещания, которое состоялось, в том числе со следователями по делам Майдана, и.о. директора ГБР сообщила, что исключительно ей подчиняется отдел, который расследует эти дела. То есть, у нас есть начальник отдела Александр Буряк и и.о. директора ГБР. Больше руководителей в этих делах нет. Есть только процессуальные руководители под руководством Алексея Ильича (Донского - УНИАН). Никакого конфликта интересов в данном случае не может возникнуть», - пояснил он.

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Также Яблонский добавил, что Бабикову поручен контроль за состоянием досудебного расследования дел в ГБР, кроме дел Майдана, и что соответствующий приказ и.о. директора Ирина Венедиктова уже подписала и объявила.

В свою очередь, прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской, который занимается делами Майдана еще от создания Управления спецрасследований, выразил сомнение, что Бабиков не имеет конфликта интересов и что он не будет иметь доступа к «майдановским делам».

«Если Бабиков будет иметь какое-либо отношение к расследованию «майдановских дел» - это безусловно станет конфликтом интересов и окажет негативное влияние на эти расследования. Пока я слышал лишь заверения, что он не будет иметь отношения к этим делам. Как это будет сделано, учитывая, что он - первый заместитель директора ГБР? Знаю, что на время отсутствия генпрокурора по тем или иным причинам его обязанности исполняет первый заместитель. Каким образом организуют в ГБР, чтобы Бабиков не имел отношения к этим делам, я не знаю», - сказал Донской.

Он также добавил, что у него сложилось впечатление, что Бабиков является преданным интересам своего клиента – Януковича. «В судебных заседаниях я несколько раз пересекался с Бабиковым, когда он защищал Януковича, и мне показалось, что он был очень предан интересам защиты этого человека», - отметил Донской.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований», которым предусмотрено перезапуск ГБР.

Согласно закону, тогдашнего директора ГБР и его заместителей должны были уволить, а руководителей ГБР должна выбрать конкурсная комиссия.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил Ирину Венедиктову на должность и.о главы ГБР.

16 января 2020 года в ГБР заявили о завершении конкурса на занятие должностей первого заместителя и заместителей директора ведомства. Одна должность осталась вакантной.

20 января бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова назначили первым заместителем директора ГБР. Заместителем руководителя Госбюро назначена Александра Соколова.

Адвокат потерпевших по делам Майдана Евгения Закревская заявила, что назначение Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР может привести к развалу дел против Януковича.