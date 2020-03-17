Кандидат на должность генерального прокурора обещает прокурорам возобновить "мощную государственную институцию".

Кандидат на должность генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова обещает не возвращать "прокурорских оборотней".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Верховной Рады во время выступления с трибуны в качестве кандидата на должность генпрокурора.

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Она подчеркнула: "Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой".

"Я обещаю не продавать дела, не сливать их. Я обещаю не возвращать прокурорских оборотней", - заверила Венедиктова и пообещала прокурорам возобновить "мощную государственную институцию" с тем, чтобы они почувствовали себя нужными государству.

Она отметила, что будет строить прокуратуру по международным стандартам.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

На внеочередном заседании парламента сегодня, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов поддержать назначение Ирины Венедиктовой, заявив, что впервые на эту должность претендует женщина, но войдет в историю она как профессиональный и результативный человек.