Венедиктова анонсирует изменение структуры ГБР и увеличение количества следователей по делам Майдана

Сейчас следственное подразделение по делам Майдана насчитывает 37 работников бюро.

В.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова анонсирует утверждение в ближайшее время новой структуры ГБР, которой предусмотрено создание управления по делам Майдана, что позволит увеличить количество специалистов, которые будут работать над этими делами.

Как сообщает пресс-служба ГБР, об этом Венедиктова сказала на встрече с инициативной группой семей Героев Небесной сотни.

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Венедиктова сообщила потерпевшим и их адвокатам о завершении формирования отдельного следственного подразделения по делам Майдана в количестве 37 работников и о состоянии приема соответствующих уголовных производств, касающихся трагических событий во время Революции Достоинства, из Генеральной прокуратуры.

«Понимая чрезвычайную ответственность перед обществом и потерпевшими, которые ожидают от нас результатов и установления истины, за последние две недели в ГБР были переведены 32 следователя и прокуроры из Генеральной прокуратуры и региональных и местных прокуратур, которые ранее занимались этими расследованиями. Также вскоре будет утверждена новая организационная структура Государственного бюро расследований, в которой мы предусмотрели создание целого управления по делам Майдана, и таким образом мы сможем привлечь еще больше специалистов», - заявила она.

Венедиктова также сообщила потерпевшим и адвокатам об открытии новых каналов коммуникации в ГБР.

«Вскоре мы открываем в бюро колл-центр и выделим специальную линию по делам Майдана. Обратной связью с семьями Героев Небесной сотни и их защитниками будет заниматься отдельный сотрудник ГБР, чтобы вы могли оперативно сообщать нам обо всех проблемах, возникающих в ходе проведения расследований. Я лично буду регулярно проверять все ваши сообщения и держать на контроле реакцию ГБР на них», - добавила Венедиктова.

Венедиктова подчеркнула открытость Государственного бюро расследований и активизацию привлечения общественности к усовершенствованию работы ГБР.