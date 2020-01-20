Бывший адвокат Януковича стал первым заместителем директора ГБР

Адвокат потерпевших по делам Майдана Евгения Закревская ранее заявляла, что назначение Александра Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР может привести к развалу дел против экс-президента Виктора Януковича.

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что Бабиков окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в областных прокуратурах и ГПУ.

Кроме того, заместителем руководителя Госбюро назначен Александр Соколов.

Он окончил Институт подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в областных управлениях СБУ, МВД и налоговой службы.

Читайте такжеУ Порошенко рассказали, придет ли он в ГБР на допросы

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, адвокат потерпевших по делам Майдана Евгения Закревская заявила, что назначение Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР может привести к развалу дел против Януковича.

Позже в.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о подписании приказов о назначении своих заместителей, однако не уточнила фамилии чиновников.