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Бывший адвокат Януковича стал первым заместителем директора ГБР

23:04, 20 января 2020
Политика
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Директор ГБР назначил себе заместителей / Фото: 5.ua

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что Бабиков окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в областных прокуратурах и ГПУ.

Кроме того, заместителем руководителя Госбюро назначен Александр Соколов.

Он окончил Институт подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в областных управлениях СБУ, МВД и налоговой службы.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, адвокат потерпевших по делам Майдана Евгения Закревская заявила, что назначение Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР может привести к развалу дел против Януковича.

Позже в.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о подписании приказов о назначении своих заместителей, однако не уточнила фамилии чиновников.

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