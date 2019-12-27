Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР

Временно исполняющим обязанности главы Государственного бюро расследований президент назначил Ирину Венедиктову.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющим обязанности главы ГБР.

Тексты соответствующих указов №960 / 2019 и №961 / 2019 от 27 декабря размещены на сайте главы государства.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (№ 2116).

Согласно закону, действующего директора ГБР Романа Трубу и его заместителей уволят. Руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, три - от президента, три - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

Кроме того, законом предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса, в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.