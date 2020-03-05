"Не работают на 100%": Зеленский раскритиковал работу Офиса генпрокурора, СБУ и НАБУ

По словам президента, он в настоящее время не может оценивать работу ГБР, поскольку руководство этого органа только недавно было сменено.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Офис генерального прокурора, Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро не работают на 100%.

Об этом он сообщил во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области. Мероприятие транслировалось Офисом президента в Facebook.

По словам президента, он в настоящее время не может оценивать работу Государственного бюро расследований, поскольку руководство этого органа только недавно было сменено. «Венедиктова только что пришла в ГБР, к ней пока нет вопросов, потому что человек только пришел, надо время», - пояснил он.

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«Я действительно считаю, что СБУ, Генпрокуратура и НАБУ не работают на 100%. Я действительно считаю, что больше всего времени было у НАБУ, чем у всех этих органов. Эти органы хотя бы изменились... я считаю, что это не результат такого органа, так как именно они занимаются чиновниками, и когда вы ставите вопрос о топ-чиновниках - это вопрос, действительно, к НАБУ», - заявил он.

При этом Зеленский выразил убеждение, что в СБУ лучше ситуация, чем в Генпрокуратуре. «Это мое впечатление», - отметил он. Однако Зеленский отметил «запоздалую реакцию» СБУ в Полтавской области во время беспорядков в Новых Санжарах.

«Я знал информацию о Новых Санжарах, что именно местная СБУ отреагировала очень поздно, что готовились акции, и мы как государство не получили эту информацию. Люди сделали блокпосты и поджигали шины, и после этого приехала Нацгвардия, потому что именно СБУ должна была сообщить, значит, человек, который занимает место в областной СБУ, должен быть заменен», - подчеркнул он.