Бужанский попал в очередной скандал с Небесной сотней

На балконе над сессионным залом парламента присутствовали родственники Героев Небесной сотни.

Сегодня во время чествования памяти Героев Небесной сотни депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский покинул сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк отметила на заседании парламента, что в парламенте присутствуют родственники Героев Небесной сотни.

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Она попросила почтить память героев.

Весь зал поднялся, в том числе, Бужанский, но он во время минуты молчания вышел из сессионного зала.

После минуты молчания некоторые депутаты из зала скандировали: «Герои не умирают».

Как известно, вчера, когда было объявлено о минуте молчания по погибшим на Майдане, Бужанский не поднялся со своего рабочего места.

В комментарии Радио Свобода Бужанский отметил, что это не соответствует действительности, так как он встал вместе со всеми, но добавил, что он против того, чтобы чествовать только часть погибших, то есть только Героев Небесной сотни. Вместе с тем на видео видно, что он не поднялся во время минуты молчания.