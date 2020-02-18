"С идентичностью мы сами разберемся": Пристайко о "12 шагах усиления безопасности в Украине"

Он отметил, что этот план не учитывает международное право, которое требует от РФ уйти с территории Украины и вернуть аннексированный Крым.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал документ «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», который опубликовали на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это не первый план, который предлагается Украине для того, чтобы каким-то образом решить то, что, по мнению многих людей, украинская власть не может, не способна, не видит, каким образом ... Есть люди, которые искренне хотят помочь и предлагают свой план, есть те, которые выполняют определенный политический заказ. Если выбирать между этими двумя крайностями, то, по моему мнению, предложенный план где-то посередине, но ближе к тем, кто выполняет определенный политический заказ», — заявил Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

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Он отметил, что этот план не учитывает международное право, которое требует от РФ уйти с территории Украины и вернуть аннексированный Крым.

«Ну, и окончательно то, что вышибает нас всех, это последний пункт, что Украина должна начать поиск своей идентичности. Ну, спасибо большое, мы разберемся, надо ли нам это делать», - отметил Пристайко.

Напомним, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появилось заявление под названием «Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Его подписали, в частности, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, украинские дипломаты Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений, а от России — бывший глава МИД России Игорь Иванов. Впоследствии документ исчез с сайта конференции без всяких объяснений. Однако впоследствии документ опубликовали второй раз .

В плане речь идет о таких 12 шагов:

Восстановить Совместный центр контроля и координации (СЦКК), из которого в 2017-м вышли представители России;

Включить тему боевых действий в переговоры в «нормандском формате» и расширить полномочия переговорщиков;

Обеспечить доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины и сделать КПВВ на Донбассе удобными и безопасными для граждан;

Разыскивать пропавших без вести при участии правозащитных организаций и семей таких людей и при содействии Международного комитета Красного Креста и Международной комиссии по вопросам пропавших без вести;

Спланировать и реализовать гуманитарные инициативы, в частности, разминирование на Донбассе;

Обеспечить масштабное восстановление Донбасса (условия должны быть обсуждены на Дельфийском экономическом форуме в Греции, а среди инвесторов может быть и Россия)

Изучить возможности создания на Донбассе зоны свободной торговли с ЕС и Россией;

Поддержать план действий по санкциям (выполнение Минских соглашений должно уменьшать санкционное давление на Россию)

Устранить радиоактивные угрозы (по этим данным, на Донбассе более 1200 радиоактивных источников, которые ранее использовались в промышленности, медицине и науке, но исчерпали сроки годности — Трехсторонней контактной группе и «нормандской четверке» советуют составить план, что с этим делать)

Начать новый диалог между евроатлантическими структурами о взаимной безопасности на базе Группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности, куда входит и Россия;

Определить «сферы взаимодействия» между ЕС и Россией;

Начать «новый инклюзивный диалог о национальной идентичности», в котором должны быть учтены взгляды соседних стран с Украиной Польши, Венгрии и России на историю и национальную память, язык и опыт меньшинств.

Президент Владимир Зеленский также выступил против плана «12 шагов», заявив, что без Украины нельзя обсуждать любые планы по прекращению войны на Донбассе.

А глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что «Украина должна быть счастлива, что мы пытались привлечь россиян к дискуссии». Он также заверил, что план не был направлен против Украины, а лишь имел целью привлечь Россию к дискуссии и способствовать мирному урегулированию на украинских оккупированных территориях.