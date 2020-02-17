"Не воспринимайте серьезно": Глава Мюнхенской конференции прокомментировал скандальный "мирный план" для Украины (видео)

Вольфганг Ишингер считает, что Европа не должна принимать отдаление России и должна усиливать с ней диалог.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер прокомментировал скандальный план "12 шагов завершения войны в Украине", который разрабатывали, в частности, россияне.

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Как отмечается в сюжете ТСН.Тиждень, Ишингер считает, что Европа не должна принимать отдаление России и должна усиливать с ней диалог, держать двери открытыми - несмотря на действия в Сирии, Грузии, Украине. Также он недоумевает, почему документ вызвал такой резонанс.

"Да, я частно подписал этот документ, так же как это сделал и Карл Бильд. Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - говорит Ишингер.

Как известно, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился документ, который позже был удален, но впоследствии вновь опубликован.

В документе отмечалось, что его подписантами были председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, а также трое украинских экспертов - Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений.

В документе не шла речь о военном нападении России на Украину и об оккупации украинских территорий. Документом предусматривалось постепенное снятие санкции с России при условии пошагового выполнения Минских соглашений и начала всеобъемлющего диалога в Украине относительно национальной идентичности, который учитывал бы позиции России, Венгрии и Польши.