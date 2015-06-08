Лидеры G7 приняли декларацию, в которой назвали условия снятия санкций с РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в декларации по результатам саммита G7.

«Мы ожидаем, что Россия остановит трансграничную поддержку сепаратистских сил и использует свое значительное влияние на сепаратистов для выполнения в полном объеме Минских обязательств», - говорится в документе.

«Большая семерка» выражает обеспокоенность недавним усилением боев на линии соприкосновения. «Мы повторяем наш призыв ко всем сторонам в полной мере уважать и выполнять режим прекращения огня и вывести тяжелое вооружение. Напоминаем, что продолжительность санкций должна быть четко связана с полной реализацией Россией Минских договоренностей и уважением суверенитета Украины», - отмечается в декларации.

При этом G7 добавляет, что санкции могут быть отменены, когда РФ выполнит эти обязательства. «Тем не менее, мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры с целью повышения цены, которую может заплатить Россия, если этого будут требовать ее действия», - подчеркивается в документе.

В декларации содержится призыв ко всем сторонам выполнять Минские договоренности. «Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку усилиям по поиску дипломатического решения конфликта на востоке Украины, в частности в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы. Мы приветствуем ключевую роль ОБСЕ в поиске мирного решения», - говорится в тексте.

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Лидеры стран G7 также подтвердили осуждение незаконной аннексии Крыма Россией.

«Мы приветствуем и поддерживаем шаги украинского правительства, которые оно делает для реализации комплексных структурных реформ, и призываем украинское руководство решительно продолжать необходимую фундаментальную трансформацию в соответствии с обязательствами МВФ и ЕС», - заявили лидеры «Большой семерки».

Также они в очередной раз подтвердили свою приверженность совместной работе с международными финансовыми учреждениями и другими партнерами, чтобы обеспечить финансовую и техническую поддержку в продвижении Украины на пути трансформации.

«Мы просим послов стран «Большой семерки» в Киеве создать группу поддержки Украины. Ее задачей будет продвигать процессы экономических реформ путем скоординированных консультаций и помощи», - говорится в декларации.